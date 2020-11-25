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Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları

Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları ile ilgili yeni ayrıntılar 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 25 Kasım 2020 gününe ait Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 10:00
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
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Kanal D ekranlarının yeni gündüz kuşağı programı Yatıya Misafirim Var gündem oldu. Yarışma farklı konseptiyle dikkatleri üzerine çekerken, yarışmaya başvuru yapmak isteyenler yarışma hakkında detayları araştırmaya başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışma formatı nedir?

İlginç konseptiyle merak konusu olan yarışmada ev sahipleri misafirlerini ağırlayacak ve onlara kendilerine özgü yemeklerini, kültürlerini anlatacak. Bunların dışında ev sahipleri misafirperverliklerini göstermek adına yatıya gelen misafirlerini kendi şehirlerini gezdirecek ve misafirlerini en iyi ağırlayan kişi yarışmadaki büyük ödülü kazanacak.


BBO Yapım ve Skala Yapım ortak projesi olan yarışma programı hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yarışmanın başvuruları başladı.

Yatıya Misafirim Var yarışmasının sunucusu kim?

Yatıya Misafirim Var yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran bir diğer özelliği ise sunucusunun olmamasıdır. Programda yarışmacılar kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışacak. Günün sonunda misafirler ev sahiplerini puanlayacak.

Yatıya Misafirim Var yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Kanal D ekranlarının merakla beklenen yeni yarışma programına ilgi büyük oldu. Yarışmaya katılmak isteyenler aşağıdaki linkte tıklayarak istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak başvurularını yapmalıdır.

https://www.kanald.com.tr/yatiya-misafirim-var/yatiya-misafirim-var-basvuru-formu



Son Güncelleme: 25.11.2020 10:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DMisafirYarışma
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