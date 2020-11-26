Kanal D Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları

2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filmi Kanal D ekranların yayınlanacak. Eğlendirirken düşündüren filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Film bu akşam 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.
Yaşamak Güzel Şey konusu
Filmde etrafındakiler tarafından sürekli eleştirilen Müfit, yaşadığı bir olayın ardından hayatı ve sistemi sorgulama arayışına girer ve hayatın güzelliklerine odaklanmaya başlar. Önceleri pısırık ve üşengeç bir adam olan Müfit yaşadıklarının ardından bir başkaldırı simgesi haline gelir.
Yaşamak Güzel Şey oyuncu kadrosu
Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?
Filmde sahnelerin çekildiği yerler oldukça dikkat çekiyor. Film İstanbul’da bulunan Atatürk Arboretumu’nda çekilmiştir.
Son Güncelleme: 26.11.2020 18:21