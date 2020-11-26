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Kanal D Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları

Müfit Can Saçıntı’nın başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İzleyiciler Kanal D Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi, Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 18:21
Kanal D Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları
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2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey filmi Kanal D ekranların yayınlanacak. Eğlendirirken düşündüren filmin konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Film bu akşam 20:00’de izleyici karşısına çıkacak.

Yaşamak Güzel Şey konusu

Filmde etrafındakiler tarafından sürekli eleştirilen Müfit, yaşadığı bir olayın ardından hayatı ve sistemi sorgulama arayışına girer ve hayatın güzelliklerine odaklanmaya başlar. Önceleri pısırık ve üşengeç bir adam olan Müfit yaşadıklarının ardından bir başkaldırı simgesi haline gelir.

Yaşamak Güzel Şey oyuncu kadrosu


Filmde Müfit Can Saçıntı ve Yasemin Conka başrollerde yer alırken ikiliye Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi?

Filmde sahnelerin çekildiği yerler oldukça dikkat çekiyor. Film İstanbul’da bulunan Atatürk Arboretumu’nda çekilmiştir.

 




Son Güncelleme: 26.11.2020 18:21
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FilmKanal D
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