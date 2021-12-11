Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı dizisi yayın tarihi belli oldu

Kanal D’nin yeni sezona damga vurması beklenen dizilerinden birisi olacak olan Yargı dizisinin ne zaman başlayacağı izleyenlerin merak konusu olmaya devam ediyordu. Alınan son bilgilere göre Kanal D Yargı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D Yargı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın merakla beklenen yayın tarihi sonunda belli oldu. İddialı dizinin 19 Eylül Pazar gününden itibaren her pazar günü saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşacağı açıklandı.

Dizinin yayınlanma tarihinin açıklanmasıyla beraber izleyenlerin heyecanı da iyice artmış durumda. Yargı dizisinin yeni sezonda nasıl bir reyting başarısı göstereceğini ise zaman gösterecek.