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Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı dizisi yayın tarihi belli oldu

Kanal D Yargı dizisi yayın tarihi belli oldu. Kanal D’nin yeni dizilerinden olacak olan Yargı’nın beklenen başlangıç tarihi belli oldu. Peki Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Yanıtı haberimizde...

11 Aralık 2021 Cumartesi 14:14
Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yargı dizisi yayın tarihi belli oldu
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Kanal D’nin yeni sezona damga vurması beklenen dizilerinden birisi olacak olan Yargı dizisinin ne zaman başlayacağı izleyenlerin merak konusu olmaya devam ediyordu. Alınan son bilgilere göre Kanal D Yargı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Kanal D Yargı dizisi ne zaman başlayacak?

Kanal D Yargı Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın merakla beklenen yayın tarihi sonunda belli oldu. İddialı dizinin 19 Eylül Pazar gününden itibaren her pazar günü saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyenlerle buluşacağı açıklandı.

Dizinin yayınlanma tarihinin açıklanmasıyla beraber izleyenlerin heyecanı da iyice artmış durumda. Yargı dizisinin yeni sezonda nasıl bir reyting başarısı göstereceğini ise zaman gösterecek.


Son Güncelleme: 11.12.2021 14:14
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Kanal DYargı Dizisi Ne Zaman BaşlayacakYargı
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