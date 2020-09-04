Kanal D Uzak Ara Eğlence Programı dış ses kimdir?

Uzak Ara Eğlence programı ilk bölümüyle 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 22.15’te izleyicilerle buluşacak. Programda her hafta bir ünlü isim konuk olarak dış sesle sohbet edecek. Ünlü isimlerin doğal hallerinin daha yakından tanınabilmesini sağlayacak ve büyük bir eğlence yaşatmaya hazırlanan Uzak Ara Eğlence her Pazar Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Uzak Ara Eğlence dış ses kimdir?

Programa konuk olacak ilk isim Can Bonomo olacak. Bonomo’dan sonra konuk olacak isimler arasında Gülben Ergen, Reha Özcan ile Alper Kul yer alıyor.

Uzak Ara Eğlence programının dış sesi görevini yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz üstlenecek.

Abdullah Oğuz kimdir?

1958 Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen Abdullah Oğuz, Marmara Üniversitesi İİBF mezunudur. İlk çıkışını O Şimdi Asker filmiyle yapan Oğuz, 1987 yılından bu yana yapımcılık yapmakta ve ANS yapımın sahibidir.