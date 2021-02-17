Kanal D Şarkılar Bizi Söyler Programı Ne Zaman Başlıyor? Hakan Altun Ve Sibel Can’ın Programı Yayın Tarihi Belli Oldu!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Şarkılar Bizi Söyler adlı programın sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun’un üstlendiği, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klanetini konuşturduğu eğlence programı Kanal D ekranlarında evleri neşelendirecek.

Şarkılar Bizi Söyler programında, her hafta bir sanatçının yaşamı, sanatı, sesi ve müzik dünyasında adını yazdırdığı yaşamı, şarkıları, ailesi ve dostları, sürprizler ile birlikte yer alacak. Hayatını müzik için feda eden şarkılarıyla herkesin gönlünü fetheden müzik duayenlerinin yaşamları, şarkıları ve unutulmayacak olan bestelerinin hikayeleri, fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve prensi Hakan Altun’un eşsiz yorumuyla hayat bulacak.

Sibel Can ve Hakan Altun’un şarkılarıyla, Hüsnü Şenlendirici’nin de klanetiyle izleyenlere unutulmayacak anlar yaşatacak olan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı 25 Şubat Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.