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Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?

Şarkılar Bizi Söyler programı final mi yapacak? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman final yapacak? Şarkılar Bizi Söyler programının reyting sonuçları ne? Şarkılar Bizi Söyler müzik programı tutulmadı mı? Şarkılar Bizi Söyler programı yayından kaldırılacak mı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler müzik programı izleyicileri programın final yapıp yapmayacağını merakla araştırıyorlar. İşte detaylar...

16 Mart 2021 Salı 20:18
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer aldığı müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’in ekranlarda ayrılacağı iddiası gündemde dolaşıyor. Herkes Şarkılar Bizi Söyler adlı programın final yapıp yapmayacağını merakla araştırıyor.

Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?

Beklenilen reytingi yakalayamayan Şarkılar Bizi Söyler'in final yapması ihtimali sosyal medyayı karıştırdı. Yapımcılardan ya da sunuculardan bu iddialara herhangi bir yanıt gelmedi. 25 Şubat 2021 tarihinden bu yana Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Şarkılar Seni Söyler programının ekranlara veda edip etmeyeceği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

İbo Show’a rakip olarak düşünülen Şarkılar Bizi Söyler programı, seyircilerine müzik ziyafetini ayaklarına getiren eğlence programıdır. Büyük umutlarla yayın hayatına başlatılan Şarkılar Bizi Söyler, reyting sıralamalarında beklenilen başarıyı karşılayamadı. Bu durumdan sebebiyle sosyal medyada Şarkılar Bizi Söyler programının iptal edileceği iddiaları dolaşıyor. İlk bölümüyle reyting sıralamalarında Total'de 16, ABC1'de 11; AB'de ise 12. sırada bulunan Şarkılar Bizi Söyler, ilerleyen bölümlerinde çok alt sıralarda yer almaya başladı.

Şarkılar Bizi Söyler iptal mi ediliyor?

Reyting sıralamalarında ilk 10’un içine girmeyi başaramayan Şarkılar Bizi Söyler’in daha fazla izlenilmesi için Kanal D ekibi programın gününü değiştirerek izlenme oranını arttırma yoluna gitti. Fakat bu çözüm yolu ise herhangi bir yarar sağlamadı. Reyting oranlarında yine yükselme meydana gelmedi. Programın kurgusunun da çok zayıf olduğu konuşulurken reytinglerin de bu kadar düşük gelmesi Şarkılar Bizi Söyler'in ekran ömrünün ne kadar olduğunun düşünülmesine sebep oldu.

Tanıtım filmi büyük yankı uyandırmıştı!

Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik programının yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını ise Hülya Sepken’in yapmış olduğu program, tanıtım filminin yayınlamasının ardından hem izleyicilerinden hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeniler almıştı. Şarkılar Bizi Söyler müzik programının tanıtım filmi İstanbul ilinde yer alan bir köyde 100 kişilik bir ekip tarafından çekilmişti.  Tanıtım filminde Yeşilçam'ın klasiklerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım"da olduğu gibi kırmızı bir kamyonete binen üçlü, büyük bir ses getirmiş, program merakla beklenmeye başlamıştı. Ancak kurgunun yeterli olmaması, programın zorlu rakipleri ve reyting sonuçları sebebiyle Şarkılar Bizi Söyler'in final yapacağı iddiaları bütün sosyal medyayı sallarken, programın takipçilerinden tepki çekti.



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
şarkılar Bizi SöylerMüzik ProgramıKanal DSibel CanHüsnü şenlendiriciHakan Altun
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