Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması

Kanal D’nin geçen sezonuna damgasını vuran yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu halen yayınlanmadı. Dizinin izleyenleri dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna yanıt ararken Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli bir yeni sezon açıklaması geldi. Peki Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor?
Kanal D Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor ?
Sadakatsiz dizisinin olağanüstü bir durum olmaması halinde 29 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yeni sezona başlaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 27.09.2021 17:24