Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli yeni sezon açıklaması

Kanal D’nin geçen sezonuna damgasını vuran yapımlarından birisi olan Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu halen yayınlanmadı. Dizinin izleyenleri dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı sorusuna yanıt ararken Sadakatsiz dizisinin yapımcılarından önemli bir yeni sezon açıklaması geldi. Peki Kanal D Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kanal D Sadakatsiz Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor ?

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrolleri paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ancak yapımcı şirket Medyapım’ın bazı sorunlar yaşaması sebebiyle dizinin başlangıç tarihi bir hafta ileriye atıldı. Bazı iddialara göre ise dizinin yeni senaristlerinin dizinin yeni sezon senaryosunu beğenmedi ve çekimleri sil baştan yapmaya başladı. Bu nedenle de dizinin yeni sezon tarihi gecikti.

Sadakatsiz dizisinin olağanüstü bir durum olmaması halinde 29 Eylül Çarşamba günü Kanal D ekranlarında yeni sezona başlaması bekleniyor.