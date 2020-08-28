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Kanal D Sadakatsiz konusu ve dizi oyuncuları

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Kanal D Sadakatsiz konusu ve dizi oyuncuları haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 28 Ağustos 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 01:49
Kanal D Sadakatsiz konusu ve dizi oyuncuları
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Medyapımın yapımcılığını üstlendiği Doktor Foster uyarlaması olan Sadakatsizler dizisi için çalışmalar devam ederken hangi oyuncuların hangi rolleri üstleneceği de belli oldu. Kanal D ekranlarında yeni sezonda izleyici ile buluşacak olan Sadakatsizler dizisi oyuncuları ise merak edilmeye başladı.

Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Neslihan Yeşilyurt tarafından yönetmenliği yapılacak yeni Kanal D dizisi Sadakatsizlerin oyuncu kadrosu ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden oluşuyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk olacak dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Özge Özder, Eren Vurdem, Taro Emir Tekin ve Berrin Keklikler’de dahil olarak oyuncu kadrosu tamamlanmıştır. Son olarak ise Yeliz Kuvancı diziye dahil olmuştur.

Cansu Dere

1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Cansu Dere 2000 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında 3.’lük elde ederek adından söz ettirmiştir. O tarihten sonra dizi ve film projelerinde aranan isim haline gelen güzel oyuncu üniversite eğitimini yarıda bırakarak profesyonel olarak mankenliğe yönelmiştir. 2004 yılından beri dizilerde, filmlerde ve podyumda boy gösteren Cansu Dere ülkemizin en beğenilen kadın oyuncularından bir tanesidir.

Cansu Dere rol aldığı yapımlar hangileridir?

  • 2004- Metro Palas-Nazan,
  • 2005- Güz Yangını-Ceylan,
  • 2006- Sıla-Sıla,
  • 2009- Ezel- Eyşan,
  • 2016- Anne- Zeynep,
  • 2018-Şahsiyet- Nevra,
  • 2019- Ferhat ile şirin- Banu

Karakterlerine hayat vermiştir.

Caner Cindoruk

1980 yılında Adana’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 2006 yılında Beynelmilel filminde rol aldıktan sonra ekranlarda boy göstermeye başlamıştır.

Caner Cindoruk rol aldığı yapımlar

  • 2008- Yaprak dökümü-Doktor Nazmi,
  • 2009- Hanımın çiftliği- Kemal,
  • 2013- Aramızda Kalsın -Civan,
  • 2017- Kalk Gidelim,
  • 2017- Kadın- Sarp,
  • 2020- Zemheri- Ertan

Karakterlerine hayat vermiştir.

Özge Özder


1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen güzel oyuncu Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Bilkent Üniversitesini bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesinde yüksek lisans yapan Özder, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduktan kısa bir süre sonra BKM’de görev almaya başlamıştır.

Özge Özder’in görev aldığı yapımlar

  • 2004- Haziran gecesi-Lale,
  • 2005- Emret komutanım-Sultan hemşire,
  • 2007-Dudaktan kalbe- Prenses cavidan-
  • 2011- Umutsuz ev kadınları-Emel,
  • 2014- Ulan İstanbul-Sevilay,
  • 2016- Umuda kelepçe vurulmaz-Perihan,
  • 2019- Mucize- Doktor Kıvılcım

Eren Vurdem

1988 yılında Konya’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Söz dizisinde ki Ateş rolü ile büyük beğeni toplamış ve ekranların aranan yüzü haline gelmiştir.

Eren Vurdem görev aldığı yapımlar

  • 2012 – Şubat- Muyo,
  • 2013- Arka sokaklar-Osman,
  • 2015- İnadına aşk-Çınar,
  • 2017- Söz- Başçavuş Ateş Acar-
  • 2019- Kuruluş Osman- Konur Alp

Karakterlerine hayat vermiştir.

Tarık Emir Tekin

Tarık Emir Tekin 1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin çiftinin oğlu olan Emir Tekin Oxford Drama Bölümüne girmeyi başaran ilk Türk oyuncudur. İlk defa bir dizide rol alacak Emir Tekin’in performansı Türkiye’de ki oyunculuk kariyeri için çok önemlidir.

Berrin Keklikler

1994 yılında dünyaya gelen Berrin Keklikler 2013 yılında Miss Universe Turkey güzellik yarışmasına katıldı. 2019 yılında da şarkıcı olarak sektöre giren Keklikler Hollanda’nın tanınan prodüktörü Puri ile birlikte Havada adlı bir şarkı çıkararak adından söz ettirdi.

Yeliz Kuvancı

1987’de Ankara’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. 2010 yılında ilk defa rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde ki İnci Hoca rolü ile büyük başarılar elde eden Kuvancı 2010 yılından beri ekranların aranan oyuncularından bir tanesi olmuştur.

Yeliz Kuvancı rol aldığı yapımlar

  • Seni Bana Yazmışlar
  • Böyle Bitmesin
  • Kocamın Ailesi
  • Hangimiz Sevmedik
  • Tutunamayanlar

Dizi ve filmlerinde görev almıştır.



Son Güncelleme: 28.08.2020 01:49
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