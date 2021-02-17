İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 17 Şubat 2021 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:40
Kanal D Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına gelecek. Yeni dizi yayınlanan fragmanlarıyla büyük ilgi toplamıştı. İzleyiciler yeni dizinin hangi günlerde tekrar bölümlerinin olacağını merak ediyordu.

Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı gibi sevilen isimlerinde yer aldığı dizi Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

Öte yandan yeni bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler için yeni dizinin bazı günlerde tekrar bölümleri yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümlerinin gün ve saatleri belli oldu.

Sadakatsiz tekrar bölümleri gün ve saatleri

 

7 Şubat pazar günü saat 14.00'da dizinin tekrar bölümü yayınlanacaktır.



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSadakatsizKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Regaib Kandilinde Yasin Suresi okunur mu?
Avrupa Birliği, WhatsApp'a ceza kesecek
Helstrom dizi konusu ve oyuncuları - Hulu Helstrom 2.sezon ne zaman?
Sefer görev emri nedir, kimlere verilir? e-Devlet sorgulama
Rayiç bedeli ne demektir? Rayiç bedel nasıl hesaplanır?
2021 MEB Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
19 Şubat 2021 Cuma evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Şubat 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Show TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Atv canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Şubat 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.