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Kanal D Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok?

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Her Çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin en son 30.bölümü ekranlara geldi. Seyirciler ,yeni bölümde neler olacağını merak etmektedir. 26 Mayıs Çarşamba günü Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü var mı? Bu haberimizde Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Sadakatsiz 31.bölümün yayın tarihi...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27
Kanal D Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 31.bölümü 26 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelecekti. Dizinin başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer almaktadır. Dizinin 31.bölümü 26 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelmeyeceği duyuruldu. Peki Sadakatsiz 31.bölüm ne zaman ekranlara gelecek?

Sadakatsiz yeni bölüm

Sadakatsiz dizisinin 31.bölümü 2 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Dizinin neden 26 Mayıs Çarşamba günü ekranlara gelmeyeceği konusunda bir açıklama yok.

Dizinin 30.bölümünde Asya Günalan’ın gelişi, Asya’nın geçmişinde yüzleşmesi kolay olmayan bir yola girmiştir.Asya’ya verdiği sözü tutmaya kararlı olan Volkan ondan uzak dururken, Asya da kendi adına yeni kararlar alma yolundadır. Ali’nin doğum gününden sonra geçmişle gelecek arasında köprü kurulacak. Partide herkes bir araya geliyor ve sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Asya, geçmişte yaşadığı sıkıntıları Volkan ile paylaşmaktadır. Bu durumu, Ali’nin yaşamasını istememektedir.

Derin ise tehlikeli işler peşindedir. Volkan’ı kaybetmemek için elinden geleni yapmaya çalışır. Hedefinde gene Asya vardır. Ali’nin doğum gününe gelerek ortalığı karıştırmaktadır.


Son Güncelleme: 26.05.2021 18:27
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