Kanal D Sadakatsiz 28. bölüm full izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan ve kısa bir süre içerisinde Türkiye’nin en çok izlenen ve en çok sevilen dizileri arasına giren Sadakatsiz dizisi bir yandan reyting rekorları kırarken bir yandan da büyük bir heyecanla devam ediyor. Sadakatsiz 28. bölümü Kanal D ekranlarından yayınlandı. Yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Sadakatsiz 28. bölüm full izle imkanı ortaya çıktı. 5 Mayıs 2021 Sadakatsiz 28. bölüm yayınlandı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi, 28. bölümüyle 5 Mayıs 2021 tarihinde yayınlandı. Dizinin bu bölümünde derin ile Asya arasında kalan volkan gerçekten zor anlar yaşıyor. Derin ise içerisine düştüğü olayla yüzleşmek zorunda kalıyor. Derin evliliğinden vazgeçmek istemiyor. Ancak Asya, Volkan ve Derin karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda Asya’nın ne tür adımlar atacağı merak ediliyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümü nefesleri kesti.