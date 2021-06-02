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Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir?

Kanal D ekranlarında ilerleyen tarihlerde yayın hayatına başlaması beklenen Operasyon 41 yarışması merak ediliyor. Yarışma programı izleyicileri, Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir? soruları araştırılıyor.

02 Haziran 2021 Çarşamba 21:59
Kanal D Operasyon 41 yarışma programı konsepti nasıl olacak? Operasyon 41 yarışma programı sunucusu kimdir?
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Kanal D ekranları tarafından duyurulan ve sunuculuğunu Hasan Yalnızoğlu’nun üstlendiği Operasyon 41 programının ne zaman başlayacağı merak edilirken aynı zamanda program formatı da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Operasyon 41 formatı nedir?

Yarışma programında kendi alanında başarılar elde etmiş 10 kişiden oluşan iki ekip zorlu doğa şartları ve askeri simülasyonlar ile yarışacak.

Görevler, erzak ve askeri ekipman kullanımı, liderlik yarışları, gizli ve tehlikeli görevleri geçmeye çalışacak yarışmacılar mücadele edecek. Her bölümünde farklı görevler ile izleyici karşısına çıkacak olan Operasyon 41 ekipleri ‘Yok Edici’ ve ‘Kötüler’ adı altında belirlenen ekipler ile mücadele edecek.

Yarışma programının ilk yarışmacıları da açıklanırken 17 Türkiye şampiyonluğu olan Merve Taneli, 2014 Best Model of Turkey ve Best Model of World birincisi Caner Tanrıverdi, MMA şampiyonlukları bulunan Kübra Gölcü gibi alanında başarılara sahip önemli isimler yer alıyor.

Operasyon 41 programında Airsoft programına benzer bir program kullanılacağı da açıklanırken ayrıca biyoplastik mermiler ve doğada belirli süreler sonra yok olan malzeme üretimleri yapıldı.

Operasyon 41 yakında Kanal D ekranlarında yer alacak.

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 21:59
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