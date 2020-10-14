Kanal D Konuştukça programı sunucusu Özlem Yıldız kimdir?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programları değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. 2020 – 2021 sezonunun gündüz kuşağı hafta sonu sabah haberleri sonrasında ekranlara gelen Özlem Yıldız’ın sunuculuğunda ki Konuştukça programı merak edilmeye devam ediyor.

Özlem Yıldız kimdir?

26 Eylül 2020 Cumartesi itibari ile izleyicileri ile buluşacak olan Konuştukça programının sunucusu Özlem Yıldız araştırılıyor.

Aklımıza Takıldı ve Her Şey Dahil programları ile sunuculukta tanınan Özlem Yıldız 13 Aralık 1980 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir ve 40 yaşındadır. Yaşına göre güzelliği ile dikkat çeken sunucu Yıldız aslen Çerkez’dir. Televizyon kariyerinde Mehmet Aile Erbil’e hosteslik ile başlayan Yıldız, Erbil ile aşk yaşadıktan sonra pek çok kişi tarafından tanınmaya başladı. Ayrılık sonrasında gündemden uzaklaşan Yıldız Armatör olan Sinan Serter ile evliliği sonrasında Demir adında ki oğlunu kucağına aldı.

Yeni sezonda ise Konuştukça programının sunuculuğunu üstlenerek hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.