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Kanal D Konuştukça programı sunucusu Özlem Yıldız kimdir?

Kanal D'nin gündüz kuşağı yeni programı Konuştukça sunucusu Özlem Yıldız merak edilmeye başlandı. Konuştukça programı bekleyenleri Özlem Yıldız kimdir? sorusunu araştırıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:16
Kanal D Konuştukça programı sunucusu Özlem Yıldız kimdir?
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Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programları değişmeye ve yenilenmeye devam ediyor. 2020 – 2021 sezonunun gündüz kuşağı hafta sonu sabah haberleri sonrasında ekranlara gelen Özlem Yıldız’ın sunuculuğunda ki Konuştukça programı merak edilmeye devam ediyor.


26 Eylül 2020 Cumartesi itibari ile izleyicileri ile buluşacak olan Konuştukça programının sunucusu Özlem Yıldız araştırılıyor.

Özlem Yıldız kimdir?

Aklımıza Takıldı ve Her Şey Dahil programları ile sunuculukta tanınan Özlem Yıldız 13 Aralık 1980 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir ve 40 yaşındadır. Yaşına göre güzelliği ile dikkat çeken sunucu Yıldız aslen Çerkez’dir. Televizyon kariyerinde Mehmet Aile Erbil’e hosteslik ile başlayan Yıldız, Erbil ile aşk yaşadıktan sonra pek çok kişi tarafından tanınmaya başladı. Ayrılık sonrasında gündemden uzaklaşan Yıldız Armatör olan Sinan Serter ile evliliği sonrasında Demir adında ki oğlunu kucağına aldı.

Yeni sezonda ise Konuştukça programının sunuculuğunu üstlenerek hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 23:16
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Kanal D Konuştuk.aözlem Yıldız Kimdir
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