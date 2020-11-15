Kanal D İyi Aile Babası ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi oyuncuları ve konusu

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak yeni dizi İyi Aile Babası eğlenceli kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği İyi Aile Babası, sitcom formatıyla ekranlarda olacak.

İyi Aile Babası dizisinin konusu ne?

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan İyi Aile Babası’nın yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. Senaryosu Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan dizinin başrolünü ise Çağlar Çorumlu ile Şebnem Bozoklu üstleniyor.

Anadolu Yakası’nda özel klinik sahibi olan Çağlar Çorumlu, karısını ve çocuklarına çok düşkün bir aile babası olan Mehmet Ali’ye hayat veriyor. Mehmet Ali alt komşusu annesine de düşkündür ve bu nedenle dönem dönem eşi ve annesi arasında kalmaktadır.