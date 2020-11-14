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Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası merakla bekleniyor. İzleyiciler Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor, İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 17:13
Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın yer aldığı komedi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda Hakaln Algül’ün oturduğu senaryosunu Tayfun Güneyer’in kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Dizinin çalışmaları devam ederken geri sayım başladı.

İyi Aile Babası konusu


Bir komedi dizisi olan İyi Aile Babası’nda gelin ve kaynana tartışması, sıcak aile ilişkileri komik bir dille ele alınacak. Dizide özel bir klinik sahibi olan Mehmet Ali ve ailesinin ilişkileri sıcak ve en içten şekilde ele alınırken, izleyicileri eğlenceli anlar bekliyor. Mehmet Ali ailesine düşkün ve bir o kadar fedakar olan biri olup annesine de çok düşkün biridir. Bu nedenle Mehmet Ali annesi ve kaynanası arasında kalan ikisinin de gönlünü hoş tutmaya çalışmaktadır. Ancak bu iş iki zorlu karakterin arasında hiçte kolay olmayacak.

İyi Aile Babası oyuncuları

Dizinin başrollerinde Çağlar Çorumlu, Melek Baykal ve Şebnem Bozoklu yer alırken bu isimlere Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir gibi sevilen isimler eşlik edecek.

Merakla beklenen dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken yayın tarihi de araştırılıyor. Dizinin net yayın tarihi henüz açıklanmadı.



Son Güncelleme: 14.11.2020 17:13
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DiziKanal D
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