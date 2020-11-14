Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası dizisi konusu ve oyuncuları

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu ve Melek Baykal’ın yer aldığı komedi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor.
Yönetmen koltuğunda Hakaln Algül’ün oturduğu senaryosunu Tayfun Güneyer’in kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Süreç Film üstleniyor. Dizinin çalışmaları devam ederken geri sayım başladı.
İyi Aile Babası konusu
İyi Aile Babası oyuncuları
Dizinin başrollerinde Çağlar Çorumlu, Melek Baykal ve Şebnem Bozoklu yer alırken bu isimlere Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir gibi sevilen isimler eşlik edecek.
Merakla beklenen dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken yayın tarihi de araştırılıyor. Dizinin net yayın tarihi henüz açıklanmadı.