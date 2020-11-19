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Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası'nın yayın tarihi kesinleşti. Yapılan açıklamalarda dizinin oyuncuları, konusu ve yayın tarihi belirtilirken pek çok kişi, Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? sorusunu araştırmaya başladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 20:26
Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu
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Kanal D’nin yeni dizisi olacağı kesinleşen ve tanıtımları ile büyük bir ilgi uyandıran İyi Aile Babası dizisinin yayın tarihi kesinleşti. Süreç Film tarafından yapımcılığı üstlenilecek dizinin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Senaryosu Tayfun Geneyir’in kaleminden çıkan Bir Aile Babası dizisinin oyuncuları arasında ise ağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar’ın olacağı kesinleşti.


Başrol oyuncuları dışında oyuncu kadrosunda Bahar Şahin, Ecrinsu Çoban, Berat Efe, Berke Üsdiken, Bahar Suer, Beste Bereket, Rukan Kandemir gibi isimler olan İyi Aile Babası dizisinin konusu ise annesi ve eşi arasında kalan Mehmet Ali’nin başından geçek eğlenceli olayları anlatıyor.

Yapılan açıklamalara göre İyi Aile Babası 3 Aralık Perşembe günü saat 20.00’da Kanal D ekranlarında.



Son Güncelleme: 19.11.2020 20:26
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