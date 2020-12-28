Kanal D Hızlı Ve Ateşli: Ölüm Yarışı konusu ve oyuncuları

Michael DeVorzon, Paulina Nguyen ve Veronika Issa'nın başrolde oynadığı Hızlı Ve Ateşli Ölüm Yarışı filmi 28 Aralık 2020’de saat 23.15'te televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hızlı Ve Ateşli Ölüm Yarışı konusu ne?

Filmin başkarakterlerinden biri olan, Jack birçok Nascar Şampiyonluğunu kazanan eski bir araba yarışçısıdır. Yalnızca bundan böyle kendisini emekliye ayırmış ve bir hurdalıkta en çok değer verdiği arabasının bakımı ile ilgilenir. Kardeşi Nelson ise kumar bağımlılığı olan ve en son oynadığı kumarda mafya lideri Mick'e karşı büyük miktarda para kaybederek borçlanır.

Mick'in, Nelson'dan asıl istediği para değil. Yeni düzenlenen bir sokak yarışına abisi Jack'in de katılmasını ister ve onu borcu karşılığında abisini ikna etmesi için baskı kurar. Jack ilk sıralar karşı çıksa da kardeşinin ölmemesi için yarışa katılmak zorundadır. Meksika'dan, ABD Los Angeles'a kadar olan bu yarışta üç kontrol noktası haricinde hiçbir kural yoktur ve yarışçıların LA'e nasıl ulaştıklarının da önemi yoktur. Aynı zamanda Mick'in yarıştan çok daha büyük hedefleri var ve hedefine ulaşmak için çekinmeden insan öldürebilir.