Kanal D Hızlı Ve Ateşli: Ölüm Yarışı konusu ve oyuncuları

Michael DeVorzon, Paulina Nguyen ve Veronika Issa'nın başrolde oynadığı Hızlı Ve Ateşli Ölüm Yarışı filmi 28 Aralık 2020’de saat 23.15'te televizyonda ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
Hızlı Ve Ateşli Ölüm Yarışı konusu ne?
Mick'in, Nelson'dan asıl istediği para değil. Yeni düzenlenen bir sokak yarışına abisi Jack'in de katılmasını ister ve onu borcu karşılığında abisini ikna etmesi için baskı kurar. Jack ilk sıralar karşı çıksa da kardeşinin ölmemesi için yarışa katılmak zorundadır. Meksika'dan, ABD Los Angeles'a kadar olan bu yarışta üç kontrol noktası haricinde hiçbir kural yoktur ve yarışçıların LA'e nasıl ulaştıklarının da önemi yoktur. Aynı zamanda Mick'in yarıştan çok daha büyük hedefleri var ve hedefine ulaşmak için çekinmeden insan öldürebilir.