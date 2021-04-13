Kanal D Hekimoğlu 45. Bölüm canlı izle! 13 Nisan Hekimoğlu son bölüm tek parça canlı izle!

ekranlarında salı akşamı yayınlanandizisi hız kesmeden yayın hayatına devam ederken 45.bölümde izleyicileri büyük heyecan bekliyor. Son bölümde Orhan ise yıllardır lösemi ile mücadele ederken Nihat’a kardeşi Mete isimli kişiden ilik nakli beklerken Mete bir anda hapşırır ve vücudunda enfeksiyon riski olabilir. Hekimoğlu’ndan yardım istenmesi üzerine doktor bu işe el atıyor. Kanserli abi ise durumu kötüye giderken hapşıran kardeş ise belirtileri git gide artar. Acıklı aile ise çocuklarının birinden vazgeçme kararı vermek zorundadır. Vaka ölümüne sebep olan Mehmet Ali ise bu durumda kendini toparlayamaz. Emre ve Zeynep ise ‘Salı günü aşk itirafı’ ile gündeme gelirken Hekimoğlu ise evinde yaşamaya başlayan Orhan’ın bebek isimli köpeğine tavır sergiler. Güçlü ekip zamanla yarışırken Orhan, kanserli abi ile ilik nakli yapılabilecek mi bilinmiyor.

House M.D Türkçe uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi Kanal D ekranlarının her hafta Salı günü saat 20.00’da yayınlanıyor.