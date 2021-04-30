İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Kanal D Girift dizisi ne zaman başlıyor? Girift dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D Dijital'de ekranlara gelmeye başlayan Girift dizisi birçok kişinin merak konusu oldu. 'Girift dizisi ne zaman başlıyor?' sorusunun cevabına, Girift dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 21:40
Kanal D Girift dizisi ne zaman başlıyor? Girift dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Takip Et:

Kanal D, dijital yayın platformuna yeni bir dizi daha ekledi.  Girift dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin bulunduğu ve polisiye tarzda bir senaryosu olduğu öğrenildi. Birçok izleyicinin merakla beklediği Girift dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Girift dizisinin konusu ne?

Girift dizisinde, Malatya'da yaşanan ve katili bir türlü bulunmayan cinayetler ile ilgili yaşananlar konu alınacak. Faili meçhul cinayetlerde katilin bulmak için bir ekip Malatya'ya gönderilir. Cinayetlerin perde arkasındakini bulmak için komiserler harekete geçer ve alanlarında uzman olan bir ekip cinayetleri araştırır.

Girift dizisinin oyuncuları kimler?

-Wilma Elles

-Ümit Acar,

-Ayberk Yılmaz,

-Selahattin Taşdöğen

-Mazhar Selçuk Alaca

-Cahit Kaşıkçılar

Girift dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Girift dizisi her hafta  Cuma günü saat 16.30'da yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla dijital platformda yayınlanan Girift, iki bölüm yayınlanmasına rağmen birçok izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.




Son Güncelleme: 30.04.2021 21:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DGiriftGirift OyuncularıGirift KonusuGirift Ne Zaman Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Mayısıs 2021 Cumartesi dizileri ve tv yayın akışı
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Giray kimdir? Gerçek adı nedir? Ceyhun Özkuş hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Şehrazat kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Aksu hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kanal D Girift dizisi ne zaman başlıyor? Girift dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV Seni Çok Bekledim dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
2021 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak? Kaymakamlık Sınav tarihi belli mi?
Kırmızı oda Mitra şerifi kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Aslı Pamuk hakkında bilgiler
Kırmızı Oda canlı izle! TV 8 Kırmızı Oda 35. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Kırmızı Oda son bölüm
Kanal D HD izle! 30 Nisan Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm 588. bölüm tek parça izle!
Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu nedir, tanıtım fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Faturalı hat üzerine kredi çekme yöntemleri 2021
28 Nisan 2021 Çarşamba 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan'ın yer aldığı diziler
Dolar kaç lira oldu, euro ne kadar? 26 Nisan döviz fiyatları
Baraj dizisi Canan kimdir? Feri Baycu Güler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı?
Mayısıs 2021 aylık burç yorumları
Bebeğin göz rengi kaçıncı ayda değişir? Bebeğin göz rengi olasılıkları
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı?
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.