Kanal D Girift dizisi ne zaman başlıyor? Girift dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D, dijital yayın platformuna yeni bir dizi daha ekledi. Girift dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü isimlerin bulunduğu ve polisiye tarzda bir senaryosu olduğu öğrenildi. Birçok izleyicinin merakla beklediği Girift dizisinin konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

Girift dizisinin konusu ne?

Girift dizisinde, Malatya'da yaşanan ve katili bir türlü bulunmayan cinayetler ile ilgili yaşananlar konu alınacak. Faili meçhul cinayetlerde katilin bulmak için bir ekip Malatya'ya gönderilir. Cinayetlerin perde arkasındakini bulmak için komiserler harekete geçer ve alanlarında uzman olan bir ekip cinayetleri araştırır.

Girift dizisinin oyuncuları kimler?

-Wilma Elles

-Ümit Acar,

-Ayberk Yılmaz,

-Selahattin Taşdöğen

-Mazhar Selçuk Alaca

-Cahit Kaşıkçılar

Girift dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Girift dizisi her hafta Cuma günü saat 16.30'da yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla dijital platformda yayınlanan Girift, iki bölüm yayınlanmasına rağmen birçok izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı.