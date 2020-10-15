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Kanal D Gelinim Mutfakta 554. Bölüm canlı yayın ve tekrarı 15 Ekim 2020 Perşembe günün birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 554. bölüm canlı yayın ve tekrarı yayınlandı. 15 Ekim 2020 Perşembe günün birincisi kim olduğu ve güncel puan tablosu ortaya çıktı.

15 Ekim 2020 Perşembe 19:03
Kanal D Gelinim Mutfakta 554. Bölüm canlı yayın ve tekrarı 15 Ekim 2020 Perşembe günün birincisi kim oldu?
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Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta yarışması gelin-kaynana formatında gündüz kuşağında yayınlanıyor. Hafta boyunca yapılan yemeklerle en yüksek puanı almayı başaran yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor.

Gelinim Mutfakta yarışması formatı


Gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar etkileyici menüler hazırlamaya çalışırken eğlenceli anlara da ev sahipliği yapıyor. Yayın hayatına başladığı günden beri ilgiyle izlenen yarışma hafta içi her gün saat 13.15’te Kanal D’de izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunda ekranlara gelen Gelinim Mutfakta programında gelin ve kaynanalar takım olarak yarışıyor. Yarışmacıların birinci olarak altınları kazanmak istediği programda günün birincisi olan yarışmacı çeyrek altının sahibi olurken, haftanın birincisi olan yarışmacı 5 altın bileziğin sahibi oluyor.

15 Ekim 2020 Perşembe Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yine kıyasıya bir mücadele yaşandı. Alınan her puanın altın değerinde olduğu yarışmada günün birincisi olan yarışmacı Aysun oldu. Onu sırasıyla 16 puanla Nurcan, 15 puanla İlayda ve 12 puanla Zeynep takip etti.



Son Güncelleme: 15.10.2020 19:03
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Kanal DGelinim Mutfakta
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