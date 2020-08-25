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Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!

Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu! basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu! haberinde Ağustos 25 2020 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 01:36
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Gelinim Mutfakta yarışma programının 17 Ağustos tarihinden itibaren yayınlanması bekleniyordu. Yarışmaya dair fragmanların yayınlanmasına rağmen yarışma programı yayınlanmadı.

18-19-20 Ağustos Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?

17 Ağustos tarihi ile birlikte Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyordu. Program takipçileri beklenen tarih geldiğinde Kanal D ekranlarında yarışma programının yayınlanmadığını gördüğünde programın yayından kaldırıldığını düşündü.


Kanal alınan ani bir karar ile yarışma programının bu hafta başlamamasını uygun gördü. Kanal D’nin iç yapımları çerçevesinde yapılan program ileri bir tarihe kanal tarafından ertelendi.

Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak?

Kanal tarafından programın başlangıç tarihi henüz net olarak açıklanmamış olmasına rağmen, Gelinim Mutfakta’nın 24 Ağustos tarihinde yeni sezon yayın hayatına başlayacağı düşünülüyor. Bu tarihte de yayınlanmayan program en geç Eylül ayından itibaren seyircisiyle tekrardan buluşacak.



Son Güncelleme: 25.08.2020 01:36
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gamze jackles 2020-08-25 17:40:19

kesin bir şey söylesinler ya uyuz oldum neyse ben fadimeyi bekliyorum

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gamze jackles 2020-08-25 17:44:47

fadime kaynana gelsin

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