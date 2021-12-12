Yapımcılığını Ay Yapım ‘ın üstlendiği Kanal D ‘nin çiçeği bununda yeni dizisi Yargının ekranlara gelerek seyirci ile buluşmasına çok az bir zaman kaldı ve birçok kişi tarafından da Yargı dizisinin hem oyuncu kadrosunda yer alan isimler hem de dizinin işleyeceği konu oldukça merak konusu olmaya başladı. Fragmanında sadece bir avukat ile bir savcının çekişmeli olarak yaptıkları sohbetlerini gözler önüne seren dizinin işleyeceği ana temada pek çok kişi tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. İntenet kanalları aracılığı ile Yargı dizisinin konusu ne? Yargı dizisinde ne anlatılacak? Kanal D Yargı dizisinin hikayesi nedir? Şeklinde ki merak edilen sorular birçok arama motorlarına yazılarak cevapları araştırılmaktadır. Biz de hal böyle olunca Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Yargı ‘nın işleyeceği konunun ne olduğunu ve diziye ait olan daha birçok detayı araştırdık ve siz değerli okurlarımız için bu haberimizin içeriğinde yer verdik.

Kanal D ekranlarının yeni gözdesi Yargı dizisinin konusu nedir?

Aile içinden birine ait olan bir utanç ömrün boyunca senin de gölgen olarak peşinden gelir!

Kanal D ekranlarında yeni sezonda başlayacak olan yeni dizi Yargı, kurallara son derece bağlı olan ve doğrulardan da asla şaşmayan bir savcı ile çok başarılı bir avukat olan Ceylin ‘in yollarının birbiri ile kesişmesini konu edinmektedir. Dizinin yayınlanan 1. Fragmanı ile de seyircilerde şimdiden bir merak duygusu uyandırdı ve dikkatleri de üzerine çekmeye başladı. Ceylin karakteri dizide kural tanımayan ve inandığı şeyler uğruna sınırları zorlamaktan asla çekinmeyen bir avukattır, savcı Ilgaz ise ailesine karşı sın derece bağlı olan ve hem soğukkanlılığı ile hem de dürüst kişiliği sayesinde daha dizinin ilk bölümünden itibaren pek çok kişinin gönlünde taht kuracağa benziyor. Bu iki karakterin birbiri ile olan çekişmeleri ve ileriki bölümlerde de büyük bir aşka dönüşecek olan bu çekişmenin konu olarak işlendiği Yargı dizisinin yayınlanacak olan ilk bölüm tarihi de nihayet belli oldu. Dizide izleyicilere aile içinde güven duygusunun birçok farklı yönden sunularak karakterlerin yaşamakta oldukları çıkmazları da sunulmaktadır.

Dikkat çekici oyuncu kadrosu ve işlediği konusu ile dizi severler ile de 19 Eylül 2021 Pazar günü akşamında buluşacak olan Yargı dizisi, Savcı Ilgaz ‘ın kardeşinin bir suça karışmış olma ihtimali üzerinde Avukat Ceylin ile beraber çekişmeli geçen dakikalarını aktaracak. Gizemli bir cinayet vakasının Savcı Ilgaz ile Avukat Ceylin ‘e ulaştırılması ile beraber yolları kesişen bu ikilinin işlenen cinayet davası süresince de değişmekte olan hayatlarını gözler önüne serecektir. Pek çok kişinin büyük bir merak içinde beklediği Yargı dizisi 1. Bölümü 19 Eylül 2021 Pazar akşamı saat 20.00 ‘da ekran karşısına geçerek seyirciye merhaba diyecek. Çok iyi bir şekilde bilinen oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin gündemde şimdiden bomba gibi yer alması beklenmektedir. Dizinin oyuncu kadrosuna dair merak edilen her şeyi Kanal D Yargı dizisi oyuncu kadrosunda yer alan isimler kimler? başlıklı haberimizden ulaşarak detaylara vakıf olabilirsiniz.