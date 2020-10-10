Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zahide Yetiş'le Gelin Görün' programının konsepti nedir?

Zahide Yetiş’le Gelin Görün Başvuru Kanal D
Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş’in ev sahipliği yaptığı, gelin ve kayınvalidenin rakipleriyle kıyasıya yarıştığı yarışma programı, haftanın her günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Günlük neslin en sevilen yarışmalarından biri olan yarışma çok ilgi çekiyor, moda ve yemek konusunda kısa sürede eğlendiriyor ve bilgilendiriyor.
Zahide Yetiş’le Gelin Görün Yarışma Konsepti
Zahide Yetiş’le Gelin Görün Başvuru
Yarışmaya katılmak için 2 farklı başvuru formu bulunmaktadır. Yarışmaya "Gelin Başvuru Formu" ve "Kayınvalide Başvuru Formu" şeklinde hazırlanan formları doldurarak katılabilirsiniz. Formlarda özellikle gelin ve kayınvalide için doldurulması gereken alanlar var. Takım olarak yarışacağınız için formları birlikte doldurabilirsiniz. Katılım sürecinde tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız önemlidir. Formlarda gelin ve kayınvalide için fotoğraf yükleme alanları da bulunmaktadır. Bu alanlarda net ve yarışma konseptine uygun fotoğrafların yüklenmesi faydalı olacaktır.
Moda, giyim, mutfak, temizlik ve ev sahipliği konusunda kendinize güveniyorsanız ve gelin ve kayınvalide olarak iddialı iseniz bu yarışma tam size göre. Başvurunuzu gönderin ve ödül için savaşın. İyi şanslar.