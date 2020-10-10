Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Zahide Yetiş'le Gelin Görün' programının konsepti nedir?

Zahide Yetiş’le Gelin Görün Başvuru Kanal D

Ekranların sevilen yüzü Zahide Yetiş’in ev sahipliği yaptığı, gelin ve kayınvalidenin rakipleriyle kıyasıya yarıştığı yarışma programı, haftanın her günü Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Günlük neslin en sevilen yarışmalarından biri olan yarışma çok ilgi çekiyor, moda ve yemek konusunda kısa sürede eğlendiriyor ve bilgilendiriyor.

Zahide Yetiş’le Gelin Görün Yarışma Konsepti

Zahide Yetiş’le Gelin Görün Başvuru

"Zahide Yetiş ile Gelin" yarışmasında her hafta 5 farklı gelin ve kayınvalide çifti birbirleriyle yarışıyor. Katılımcılar her gün sırayla gelinin evini ziyaret ederler. Yarışmada kayınvalide nişanlısı için belli bir bütçe ile günün konseptine göre satın alır. Rakip kayınvalidesi misafirleri almaya hazırlanırken gelin evini temizler ve ona bakar. Rekabetçi kayınvalide yargıç ve misafir oldukları gün gelin hakkında misafirperverlikten temizliğe, işten ikramlara kadar yorum yapar. Günün büyük tartışması, kayınvalidenin alışverişten dönmesiyle başlar. Günün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Zahide Yetiş ve rakibi kayınvalidesinin önünde dururken yargılanıyor. Rakip bir kayınvalide, tüm süreç boyunca günün gelinine işaret eder. Hafta sonunda en yüksek puana sahip gelin ve kayınvalide, haftanın galibi olarak 10.000 liralık birincilik ödülünü kazanır.

Yarışmaya katılmak için 2 farklı başvuru formu bulunmaktadır. Yarışmaya "Gelin Başvuru Formu" ve "Kayınvalide Başvuru Formu" şeklinde hazırlanan formları doldurarak katılabilirsiniz. Formlarda özellikle gelin ve kayınvalide için doldurulması gereken alanlar var. Takım olarak yarışacağınız için formları birlikte doldurabilirsiniz. Katılım sürecinde tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız önemlidir. Formlarda gelin ve kayınvalide için fotoğraf yükleme alanları da bulunmaktadır. Bu alanlarda net ve yarışma konseptine uygun fotoğrafların yüklenmesi faydalı olacaktır.

Moda, giyim, mutfak, temizlik ve ev sahipliği konusunda kendinize güveniyorsanız ve gelin ve kayınvalide olarak iddialı iseniz bu yarışma tam size göre. Başvurunuzu gönderin ve ödül için savaşın. İyi şanslar.