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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Turgay'ı kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan seyircinin beğeniyle izlediği dizi Sadakatsiz... Her bölümüyle farklı bir heyecan yaşatan dizide Asya ve Doktor Turgay'ın bulunduğu sahnelerin yakınlığı sebebiyle ilerleyen bölümlerde evlenecekler mi sorusunu akıllara getirdi. Ayrıca seyirciler Doktor Turgay'ı kimin canlandırdığını merak ederek araştırmaya başladılar.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:26
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Turgay'ı kimdir?
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Kanal D ekranlarında Med Yapım ve Mednova yapımcılığında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin ilerleyen bölümleri hakkında izleyiciler merak ettiklerini araştırmaya başladılar. Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan karakterinin, Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakterini aldattığını öğrenmesiyle başlayan dizide Asya’nın planlarıyla boşanmaya giden evliliği ile izleyiciler yapılan haksızlıkların yerini bulmasından dolayı rahatlamışlardı. Volkan’ın iki sene kadar Asya’dan uzakta yaşaması Asya’nın ve oğlu Ali ile yeni bir hayata başlamasını sağlamıştı. Bu dönemde Asya’nın yanında olan Asya ile aynı hastanede çalışan Doktor Turgay, Ali ile de sağlıklı bir iletişim kurarak hayatlarına bir parçada olsa girmiş bulundu. Ancak Asya’nın evliliğinin bir sadakatsizlik üzerine bitmesinden dolayı hayatına oğlu dışında başkasını almak istememesi Doktor Turgayla arasındaki ilişkinin arkadaşlıktan ileri gitmemesine sebep oldu. Peki Doktor Turgay kimdir?

Doktor Turgay kimdir?

Sadakatsiz dizisinin Doktor Turgay’ına Kenan Cahit Ece hayat vermektedir. Ece 1980 yılında Dubai’de dünyaya gözlerini açmıştır. Kendi gibi oyuncu olan Canan Ergüder ile evli ve bir çocuk babası olan Ece, Irısh Film Academy’de oyunculuk eğitimi almıştır. Ardından bir süre İrlanda Devlet Tiyatrosu’nda çalışmıştır. “Yüreğine Sor” “Beni Unutma” filmlerinde rol alan oyuncu, “Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü”, “Ertuğrul 1890”, “Güllerin Savaşı”, “Gulyabani”, “Son”, “Sağ Salim”, “Krem”, “İzmir Çetesi”, “Samanyolu”, “Ay Tutulması” gibi birçok projede yer almıştır. Sadakatsiz dizisinden önce başarılı oyuncu “Avlu” dizisinde Gardiyan Murat karakterine hayat vermiştir.

Sadakatsiz dizisinin izleyicilerinin merak ettiği bir başka konu ise Asya ve Doktor Turgay’ın evlenip evlenmeyeceğidir. Dizinin gidişatına göre Volkan bir planla Amerika’dan geri döndükten sonra Asya ve Turgay’ın yakınlığını kıskanmış, Ali’nin Turgay ile olan yakınlığı bir baba olarak onu üzmüştür. Bu sebeple Asya ve Turgay’ın evlenmemesi için elinden geleni yapacağı ve Turgay’ı saf dışı bırakmaya çalışacağı izleyicilerin tahminleri arasında ancak net bir bilgi için dizinin ilerleyen bölümlerini beklemek gerekiyor. 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:26
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SadakatsizKanalD
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