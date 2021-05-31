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Kanal D dizisinin fragmanlarına ilgi!

Kanal D’nin yapımcılığını üstlendiği “Baht Oyunları” adlı dizisine tanıtımlarıyla birlikte geniş bir ilgi kitlesi oluştu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:40
Kanal D dizisinin fragmanlarına ilgi!
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ARC Film imzalı yeni dizi “Baht Oyunu” gerçek aşk arayışı konulu yaz dizilerinden biri olması beklenenler arasındayken dizinin fragmanları sosyal Medya’da gündem haline geldi. Gerçek aşkı bulmak amacında olup önce o aşkı kaybeden ve ardından tekrar kazanmak amacıyla uğraşılan yeni bir aşk için uğraşan Ada’nın öyküsünü ekranlara getirecek olan “Baht Oyunu” salı akşamları ekranlarda.

Dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in olacağı dizinin senaristliğinde ise Erkan Birgören ve Tuna Kıygı yer alıyor. Dizinin yönetmeni ise Serdar Gözelekli.

“Baht Oyunu” 15 Haziran Salı 20.00’de Kanal D ile seyirciyle buluşacak.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DBaht Oyunu
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