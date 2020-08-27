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Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?

Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Uyarlama dizi olan Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları ile büyük ilgi görmüştü. Dizinin yeni sezon tarihi seyirci tarafından merak ediliyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:44
Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
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Hekimoğlu Dizisi Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

House M.D. dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu dizisi büyük beğeni kazanmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Hekimoğlu dizisinin başrolünde Timuçin Esen yer almaktadır. Dizinin yeni sezonunun eylül ayında ekranlara geleceği duyuruldu.

Hekimoğlu dizisinin ilk sezonu bitti ve ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayında başlayacağı bilinmektedir ancak tam tarihi bilinmemektedir. 14.bölüm ile sezon finali yapmıştı. Dizinin 15.bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Hekimoğlu, Vahap ile yüzleşmek zorunda kalır. Hekimoğlu’nun istifasını isteyen Vahap bunu başaramaz ancak bunu onu yıldırmaz ve kovulması için kurulu toplama kararı alır. Kurulu toplaması da Hekimoğlu’nun kovulmasını sağlamayacaktır.

Bu sırada hastaneye hamile bir kadın yatırılır ve kadının ayrıca bir hastalığı vardır. Hekimoğlu ve ekibi bu hastalığı araştırmaya çalışır. Anneyi ve bebeği yaşatmak için ellerinden geleni yaparlar. Hekimoğlu’nun başarılı bir doktor olması hastanede kalmasını sağlamaktawdır.

Hekimoğlu Dizisi Oyuncuları

-Timuçin Esen


-Ebru Özkan Saban

-Okan Yalabık  

-Kaan Yıldırım  

-Aytaç Şaşmaz  

-Damla Colbay



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:44
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