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Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yılbaşı özel konukları merak ediliyordu. Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı konukları açıklandı.

25 Aralık 2020 Cuma 15:18
Kanal D Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı konukları açıklandı!
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Yılbaşına az bir süre kala televizyon programları yılbaşı özel programlarını hazırlamaya başladı. Birçok programda yılbaşına özel konuklar ağırlanacak.

Kanal D ekranlarının sevilen komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yılbaşı özel bölümünde yer alacak konuklarda merak ediliyordu. Programın yılbaşı özel bölümde yer alacak isimler açıklandı. Yılbaşı akşamı komedi programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel bölümü Perşembe akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 15:18
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2Kanal DYılbaşı
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