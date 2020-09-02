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Kanal D Çatı Katı Aşk dizisi gün değiştirdi! Çatı Katı Aşk erken final mi yapacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi gün değiştirdi. İzleyiciler Çatı Katı Aşk erken final mi yapacak tartışmalarına başladılar.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:50
Kanal D Çatı Katı Aşk dizisi gün değiştirdi! Çatı Katı Aşk erken final mi yapacak?
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Çatı Katı dizisi Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizi yayın hayatında ortalama 4 reytinge yakın reyting sonucuyla en fazla izlenen 2020 yaz dizileri arasına girmeyi başarmıştır.

Çatı Katı Aşk dizisi gününü neden değiştirdi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisi başrolünde Furkan Andıç ve Ezgi Şenler’i bir araya getirmektedir. Her sezon yaz dizilerinin aranan isimleri arasında bulunan Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk dizisiyle ekranlara gelecek.  


Geçtiğimiz günlerde tanıtım fragmanı yayınlanmaya başlayan Yeni Hayat dizisi Perşembe günü ekranlara gelecek.

Çatı Katı Aşk dizisi ne zaman final yapacak?

Perşembe günü Cumartesi gününe alınan Çatı Katı Aşk dizisi reyting sonuçlarına bağlı olarak devam edip etmeyeceğine karar verecek. Şuana kadar 3-4 dolaylarında total reyting alan dizide geçmişten günümüze mahalle kültürü yansıtılmaktadır. İnsanların doğru ve yanlışlarıyla kabul gördüğü dizide güzel günlere atıf yapan dizide güzel değerler konu alınmıştır.

Erken final yapabilir

Perşembe günleri istediği seviyede reyting alamayan Çatı Katı Aşk dizisi Cumartesi gününe alınmış ve reytingler yeniden incelenmeye başlayacak. Dizide reytingler yine düşmeye devam ederse erken final konusu yeniden gündeme alınabilir.  




Son Güncelleme: 02.09.2020 17:50
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Anahtar Kelimeler:
Çatı Katı AşkKanal D
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