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Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen haberimizi inceleyebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 13:46
Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

 

28 Şubat Pazar yayın akışı

06:30 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Sadakatsiz

16:30 Cehennem Melekleri 2

19:00 Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Boşu Bir Yerde

02:00 Boşu Bir Yerde

03:45 5N1K

04:30 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 13:46
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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