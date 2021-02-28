Kanal D canlı yayın akışı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
28 Şubat Pazar yayın akışı
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Sadakatsiz
19:00 Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Boşu Bir Yerde
02:00 Boşu Bir Yerde
03:45 5N1K
04:30 Afili Aşk
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Son Güncelleme: 28.02.2021 13:46