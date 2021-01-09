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Kanal D canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Sıcak gündemde yer tutan Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Perşembe yayın akışında güne 07:00’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından Neler Oluyor Hayatta programı izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra sevilen dizi Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri başlıyor. Ardından saat 13:00’de Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 31 Aralık Perşembe yayın akışı

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Mayısmunlar Cehennemi: Başlangıç 'Yabancı Film'

22.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

03.15 Yatıya Misafirim Var (Tekrar)

05.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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