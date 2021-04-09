Kanal D canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
8 Nisan Perşembe yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Bumblebee
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Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02