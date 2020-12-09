İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...

Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 9 Aralık 2020 Salı canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ortaya çıktı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:06
Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gelinim Mutfakta ise 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise salı günleri Hekimoğlu ekranlara taşınıyor. Pandemi nedeniyle set erteleme kararı alan Hekimoğlu izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D 9 Aralık 2020 Salı yayın akışı

03:30 GELİNİM MUTFAKTA

05:30 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

02:30 YATIYA MİSAFİRİM VAR

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor

Popüler Haberler

Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Salı Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankalardan uygun alışveriş kredisi imkanı 2020
Altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Evde bakım maaşı yatan iller 9 Aralık 2020 Çarşamba - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Aralık 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Aralık 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 9 Aralık 2020 Çarşamba
Bim aktüel indirim kataloğu 9 Aralık 2020 Çarşamba ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 9 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
SSK ve Bağkur Milyonlarca Kişiye Müjde! 355 tl intibak zammı geliyor!
Kredisi devam eden ev satılır mı, nasıl satılır?
Hekimoğlu dizisi Ateş ne doktoru?
Yapı Kredi’den 60 ay vadeli düşük faizli 75.000 TL bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası
Seçimden sonra kredi faizleri düşen bankalar hangileri? İhtiyaç ve konut kredisi faiz oranları
Akıncı dizisi konusu ve güncel oyuncu kadrosu
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme başvuru nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenileme işlemi ücretli midir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.