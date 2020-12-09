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Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 9 Aralık 2020 Çarşamba canlı yayın akışı içerisinde bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar araştırılmaya başlandı. İşte Kanal D yayın akışındaki yapımlar.

09 Aralık 2020 Çarşamba 00:12
Kanal D canlı yayın akışı 9 Aralık 2020 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren olayların paylaşıldığı ‘Neler Oluyor Hayatta’ programı 09.00’da ekranlarda yer alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde 11.00’de döneme damgasını vuran ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ bulunuyor.

Haftanın en sevilen yarışma programlarından ‘Gelinim Mutfakta’ Kanal D günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor. Yarışmacıların misafirleri kendi evinde misafir ederek şehri tanıttığı  ‘Yatıya Misafirim Var’ yarışması da saat 16.00’da ekranlara gelecek. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kanal D Ana Haber programı 19.00’da izleyicilerle buluşacak. Türkiye gündemi, dış politika, ekonomi, eğitim, spor ve magazin türlerinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları izleyicilerle buluşacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise yayın hayatına henüz başlayan Sadakatsiz öne çıkıyor. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz dizisi Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde en çok sevilen yapımlar arasında yerini almayı başardı.

Kanal D 9 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

04:45 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 SADAKATSİZ

02:00 YATIYA MİSAFİRİM VAR

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.12.2020 00:12
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Kanal D Yayın AkışıKanal D
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