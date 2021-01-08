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Kanal D canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Birçok kişinin merak ettiği Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 08-01-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar yeni bölümüyle yer alacak. Kanal D ekranın 8 Ocak Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 8 Ocak Cuma yayın akışı

07:00 Sihirli Annem - Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta -Yeni Bölüm

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta- Yeni Bölüm

15:45 Yatıya Misafirim Var - Yeni Bölüm

18:45 Kanal D Ana Haber 

20:00 Arka Sokaklar - Yeni Bölüm

00:15 Beyaz Show - Tekrar

02:30 Gelinim Mutfakta - Tekrar

04:30 Yatıya Misafirim Var - Tekrar

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
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