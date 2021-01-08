Kanal D canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında Cuma günleri izleyicileri 07:00’da sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Gelinim Mutfakta programı yayınlanıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar yeni bölümüyle yer alacak. Kanal D ekranın 8 Ocak Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.
Kanal D 8 Ocak Cuma yayın akışı
07:00 Sihirli Annem - Tekrar
09:00 Neler Oluyor Hayatta -Yeni Bölüm
11:00 Yaprak Dökümü
15:45 Yatıya Misafirim Var - Yeni Bölüm
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar - Yeni Bölüm
00:15 Beyaz Show - Tekrar
02:30 Gelinim Mutfakta - Tekrar
04:30 Yatıya Misafirim Var - Tekrar
Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ