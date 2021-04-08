Kanal D canlı yayın akışı 8 Nisan 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
8 Nisan Perşembe yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
22:30 Camdaki Kız (Tekrar)
01:00 Yerli Dizi
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 08.04.2021 00:13