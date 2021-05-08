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Kanal D canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 8 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 26 Nisan 2021 Pazartesi   günü akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta

14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz

 

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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