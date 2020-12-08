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Kanal D canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 12 Aralık 2020 Cumartesi canlı yayın akışı içerisinde yer alan yapımlar ortaya çıktı. Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programların yayın saatleri belli oldu.

08 Aralık 2020 Salı 16:00
Kanal D canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında cumartesi günleri izleyicileri 07.30’da Hem Kadın Hem Anne programı karşılıyor. 09.45’de Magazin D Cumartesi isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Ayrıca saatler 13.00'ı gösterdiğinde de beğenilen bölümleriyle izleyicilere sunulan Arda'nın Mutfağı programı yayınlanıyor. 20.00'da Bir Annenin Günahı isimli yapım yayınlanmaya başlarken, bu yapımdan sonra 23.45 sularında Yerli Dizilerden herhangi biri sunulacak. Aşağıdaki kısımda Kanal D 12 Aralık Cumartesi günü yayın akışı yer alıyor.

12 Aralık Cumartesi Kanal D Yayın Akışı

02:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

05:00 KÜÇÜK AĞA

07:30 HEM KADIN HEM ANNE 

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 SET EKSTRA

14:15  YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI 

23:45 YERLİ DİZİ

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:00
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