Kanal D canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

06 Ocak Çarşamba yayın akışı

07:00 Sihirli Annem / Tkr

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz 22:45 San Andreas Fayı 01:00 San Andreas Fayı 01:00 San Andreas Fayı 03:00 Gelinim Mutfakta/ Tekrar 05:15 Küçük ağa

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