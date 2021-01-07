Kanal D canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
06 Ocak Çarşamba yayın akışı
07:00 Sihirli Annem / Tkr
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
22:45 San Andreas Fayı
03:00 Gelinim Mutfakta/ Tekrar
05:15 Küçük ağa
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Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01