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Kanal D canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 07-01-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

06 Ocak Çarşamba yayın akışı

07:00 Sihirli Annem / Tkr
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz

22:45 San Andreas Fayı

01:00 San Andreas Fayı

03:00 Gelinim Mutfakta/ Tekrar 

05:15 Küçük ağa

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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