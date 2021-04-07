Kanal D canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Cumartesi günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Geniş Aile ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Set Ekstra ile yayın akışı devam ediyor.
Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;
06.30 Geniş Aile
08.15 Set Ekstra
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda’nın Mutfağı
14.00 Şanslı Köpek
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kod Adı: Angel
22.30 Ver Kaç
00.30 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği
03.45 Müzik Arası
05.00 Güllerin Savaşı
Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin