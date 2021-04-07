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Kanal D canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

7 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:00
Kanal D canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında Cumartesi günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'da Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biri olan Geniş Aile  ile başlıyor ardından ise bir diğer efsane; Set Ekstra ile yayın akışı devam ediyor.

Kanal D 3 Nisan 2021 Cumartesi  yayın akışı;

06.30 Geniş Aile

08.15 Set Ekstra

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Şanslı Köpek

15.45 Hekimoğlu

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kod Adı: Angel

22.30 Ver Kaç

00.30 Siyahlı Kadın: Ölüm Meleği

03.45 Müzik Arası

05.00 Güllerin Savaşı

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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