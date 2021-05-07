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Kanal D canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

6 Mayıs Perşembe  yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
 20:00 Cmdaki Kız 
 23:45 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile  Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                           

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 00:02
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