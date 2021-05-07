Kanal D canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
6 Mayıs Perşembe yayın akışı;
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Cmdaki Kız
23:45 Sadakatsiz
02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Güllerin Savaşı
Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ