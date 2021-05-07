Kanal D canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği birçok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

6 Mayıs Perşembe yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Cmdaki Kız

23:45 Sadakatsiz

02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:30 Güllerin Savaşı

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