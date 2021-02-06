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Kanal D canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 6 Şubat 2021 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde Kanal D canlı yayın akışı Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra  saat 20.00'da Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

  • 06:30 Sihirli Annem- Tekrar
  • 08:15 Set Ekstra -Yeni bölüm
  • 08:30 Konuştukça- Yeni bölüm
  • 09:45 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 Arda'nın Mutfağı 
  • 14:00 Sadakatsiz- Tekrar
  • 16:30 Hekimoğlu- Tekrar
  • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
  • 22:45 Matrix
  • 01:45 Matrix
  • 03:45 Müzik Arası
  • 05:00Afilli Aşk- Tekrar


Son Güncelleme: 06.02.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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