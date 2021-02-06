Kanal D canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı

Kanal D Cumartesi yayın akışında güne 06:30’ da Sihirli Annem dizisi ile başlıyor. Ardından saat 09.45'te Magazin D Cumartesi izleyici karşısına çıkıyor. Daha sonra saat 20.00'da Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde başlıyor. Ardından saat 22.45'te Matrix TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

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