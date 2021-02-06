Kanal D canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.
Kanal D 30 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı yayın akışı
Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ
- 06:30 Sihirli Annem- Tekrar
- 08:15 Set Ekstra -Yeni bölüm
- 08:30 Konuştukça- Yeni bölüm
- 09:45 Magazin D Cumartesi
- 13:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 Sadakatsiz- Tekrar
- 16:30 Hekimoğlu- Tekrar
- 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
- 22:45 Matrix
- 01:45 Matrix
- 03:45 Müzik Arası
- 05:00Afilli Aşk- Tekrar
Son Güncelleme: 06.02.2021 00:02