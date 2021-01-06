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Kanal D canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Okurlarımızın merakını uyandıran Kanal D canlı yayın akışı Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında çarşamba günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Kanal D yayına saat 06:30'da sevilen dizi Sihirli Annem ile başlıyor, ardından 08:30'da Konuştakça isimli program başlıyor.

Hafta sonunun en sevilelen programlarından ‘Arda ile Mutfakta’ Kanal D günlük yayın akışı içerisinde yerini alıyor.  Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Kanal D Ana Haber Hafta Sonu programı 18:45'de izleyicilerle buluşacak. Türkiye gündemi, dış politika, ekonomi, eğitim, spor ve magazin türlerinde kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıkları izleyicilerle buluşacak.

Kanal D akşam yayınına ise, saat 20:00'de Çok Güzel Hareketler 2/ Yılbaşı özel programı ile devam edecek.

Kanal D 03 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Sihirli Annem - Tkr

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçekle Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çetin Ceviz

16:45 Herkül: Efsane Başlıyor

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel

23:45 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri

02:45 Canım Komşularım

04:00 5N1K

04:45 Küçük Ağa - Tkr

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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Kanal DKanal D Yayın Akışı
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