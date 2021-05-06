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Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar basına aktarıldığı ilk günden beri büyük ilgi topladı. Yeni gelişmeleriyle de dikkat çeken Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberinde Mayıs 6 2021 günü son durum ne oldu merak ediyorsanız hemen haberimizi okuyarak ayrıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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5 Mayıs Çarşamba Kanal D Yayın akışı 

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz 
23:45 Çok Güzel Hareketler 2

Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

 

Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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