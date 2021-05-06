Kanal D canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

5 Mayıs Çarşamba Kanal D Yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.
Yayın akışına linkten de ulaşabilirsiniz;https://www.kanald.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 06.05.2021 00:01