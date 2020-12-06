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Kanal D canlı yayın akışı 6 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 6 Aralık 2020 Pazar canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. İşte Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar.

06 Aralık 2020 Pazar 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 6 Aralık 2020 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar hafta boyunca milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan Çok Güzel Hareketler 2, Arka Sokaklar ve Ana Haber programları her gün milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler de sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde pazar günü 09.45’te Magazin D Pazar izleyicilerle buluşacak. Haftanın magazin olaylarını ekranlara taşıyan Magazin D Pazar’da renkli ve bir o kadar merak uyandıran içeriklere yer veriliyor. Kanal D dizi yayın akışı içerisinde pazar günü Bir Annenin Günahı yer alıyor.

Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde 20.00’de yayınlanacak Çok Güzel Hareketler 2 de izleyicilere kahkaha tufanı yaşatmaya hazırlanıyor.

Kanal D 6 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

12:00 BALÇİÇEK İLE SOHBETE GELDİK

13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

14:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

16:00 ÇARKIFELEK

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

23:45 BİR ANNENİN GÜNAHI

02:00 B PLANI

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.12.2020 00:01
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Kanal D Yayın AkışıKanal D Canlı Yayın
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