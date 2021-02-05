Kanal D canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri izleyicileri 07.00 ’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 05 Şubat Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.

Kanal D 05 Şubat Cuma yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Afilli Aşk (Tekrar)





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