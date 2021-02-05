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Kanal D canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 05.02.2021 tarihli haberimizde.

05 Şubat 2021 Cuma 00:03
Kanal D canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

 Kanal D ekranlarında Pazartesi günleri izleyicileri 07.00 ’da Sihirli Annem dizisinin tekrarlanan bölümleri karşılıyor. 09.00 'da Neler Oluyor Hayatta? isimli program yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarında Arka Sokaklar dizisi yer alacak. Kanal D ekranın 05 Şubat Cuma günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 05 Şubat Cuma yayın akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13.00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

15.45 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00.15 Sadakatsiz (Tekrar)

02.15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Afilli Aşk (Tekrar)


 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:03
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