İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...

Kanal D canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Kanal D canlı yayın akışı Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar hakkındaki güncel bilgileri 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:02
Kanal D canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Takip Et:

Kanal D, ekranlara getirdiği dizi, yarışma, film ve eğlence programlarıyla öne çıkmayı başarmaktadır. Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin izlemekten büyük bir keyif aldığı birçok yapım bulunuyor. Ekranlarda yer alan yapımlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar.

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyicileri 07.00’de Sihirli Annem karşılıyor. Ekranlarda olduğu dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle izleyicilerle buluşuyor. 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı kamuoyunu yakından ilgilendiren konu başlıklarını sunuyor. Kanal D günlük yayın akışı içerisinde Zahide Yetiş’le Gelin Görün programı da Pazartesi günleri izleyicilerle buluşuyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde Arka Sokaklar tekrar bölümü ekranlara taşınıyor. Pazartesi günü sevilerek izlenen Bir Annenin Günahı dizisi de Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde önemini koruyan yapımlar arasında bulunuyor.

Kanal D 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı

04:00 5N1K

04:45 KÜÇÜK AĞA

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 ZAHİDE YETİŞ'LE GELİN GÖRÜN

14:00 GELİNİM MUTFAKTA

16:15 ARKA SOKAKLAR

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

03:30 GELİNİM MUTFAKTA

Kanal D canlı yayını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?
Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?
Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve başvuru formu
Gelinim Mutfakta başvuru şartları ve başvuru formu
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları
Hep Yek 2 filmi nerede çekildi? Hep Yek 2 filminin konusu ve oyuncuları
HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?
HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu
Temizlik Benim İşim başvuru şartları ve başvuru formu

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 5 Nisan 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
5 Nisan 2021 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Nisan 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 5 Nisan 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Nisan 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Nisan 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2021 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Gönül Dağı konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüpoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yarın hava nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu
PUBG FPS arttırma telefon kasma sorunu
Uçankuş tv neden kapalı, uçankuş neden kapandı, uçankuş tv neden yok?
Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
NFT ne demek? NFT satış nasıl yapılır?
Yüzleşme sunucusu? Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.