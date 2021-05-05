Kanal D canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D ekranlarında Perşembe günü izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 28 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı;

07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Yaprak Dökümü 13:00 Gelinim Mutfakta 13:00 Gelinim Mutfakta 14:45 Yatıya Misafirim Var 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi 23:30 Sadakatsiz

Kanal D canlı yayınını izlemek için; https://www.kanald.com.tr/canli-yayin