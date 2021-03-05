Kanal D canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.
İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Kanal D ekranlarında Salı günleri izleyicileri 13.00'da Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Sadakatsiz var. Kanal D ekranın 03 Mart Çarşamba günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir.
Kanal D 03 Mart Çarşamba yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Mars'ta Kıyamet
01:15 Mars'ta Kıyamet
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Afili Aşk
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