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Kanal D canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D canlı yayın akışı Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 05.03.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:15
Kanal D canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D, her hafta izleyicilerin heyecanla takip ettiği pek çok programı ekranlarına taşıyor. Dizi ve film projelerine ek olarak yarışma programlarıyla milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kanal D yayın akışı içerisinde birbirinden değerli yapımlar bulunuyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D ekranlarında Salı günleri izleyicileri 13.00'da Gelinim Mutfakta yeni bölümü ile karşılıyor. Saatler 20:00’ı gösterdiğinde ise Kanal D ekranlarıda Sadakatsiz var. Kanal D ekranın 03 Mart Çarşamba günü yayın akışı aşağıda listelenmiştir. 

Kanal D 03 Mart Çarşamba yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Mars'ta Kıyamet

01:15 Mars'ta Kıyamet

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Afili Aşk

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:15
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