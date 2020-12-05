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Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Kanal D 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı yayın akışı içerisindeki yapımlar araştırılmaya başlandı. Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar belli oldu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Kanal D canlı yayın akışı 5 Aralık 2020 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar içerisinde izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım bulunuyor. Kanal D yayın akışı içerisinde yer alarak hafta boyunca ekranlara gelen dizi, film, yarışma ve haber programlarıyla milyonları ekran başına kilitliyor. İzleyiciler de ilgiyle takip ettikleri yapımlara gecikmemek için ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 08.30’da Konuştukça programı ekranlarda yer alıyor. 09.45’te Magazin D cumartesi ile haftaya damgasını vuran magazin olayları Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkmayı başarıyor. 13.00’te Arda’nın Mutfağı ile Arda Şef’in anlatımıyla yemek tarifleri ve daha pek çok önemli bilgi paylaşılıyor.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise Cumartesi günü 20.00’de Bir Annenin Günahı öne çıkıyor. Dizinin yeni bölümü yayınlandıktan sonra 22.45’te Bir Annenin Günahı tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

Kanal D 5 Aralık 2020 Cumartesi yayın akışı

07:30 HEM KADIN HEM ANNE

08:30 KONUŞTUKÇA

09:45 MAGAZİN D CUMARTESİ

13:00 ARDA'NIN MUTFAĞI

14:00 SET EKSTRA

14:15 HEKİMOĞLU

17:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

19:00 KANAL D ANA HABER

20:00 BİR ANNENİN GÜNAHI

22:45 BİR ANNENİN GÜNAHI

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Yayın AkışıKanal D
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