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Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Kanal D canlı yayın akışı Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 4 Şubat 2021 Perşembe'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:05
Kanal D canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
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Kanal D ekranlarında her gün izleyicilerin ilgisini çekecek birçok yapım yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara vaktinde yetişebilmek için Kanal D yayın akışı içerisindeki yapımları araştırmaya başladılar. Güncel yayın akışı içerisindeki yapımlar, yarışma programları ve ana haber yayın saatiyle ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı ortaya çıktı.

04 Şubat Perşembe yayın akışı

07:00 Sihirli Annem/TEKRAR

09:00 Neler Oluyor Hayatta?/ YENİ BÖLÜM

11:00 Yaprak Dökümü/ TEKRAR

13:00 Gelinim Mutfakta/ YENİ BÖLÜM

15:45 Arka Sokaklar/ TEKRAR

18:45 Kanal D Ana Haber/ CANLI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2/ TEKRAR

23:45 Agorafobi

01:30 Agorafobi

03:00 Gelinim Mutfakta/ TEKRAR

04:45 Afili Aşk/ TEKRAR

 

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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